«Європейська безпека неподільна»: висновки Ради міністрів закордонних справ ЄС щодо безпекової ситуації

Рада міністрів закордонних справ оприлюднила висновки зустрічі щодо безпекової ситуації в понеділок 24 січня.

«Європейська безпека неподільна. Будь-які виклики європейській безпеці впливають на безпеку Євросоюзу та його членів», – йдеться в заяві.

Згідно із висновками, блок засуджує російську агресію проти України і закликає Кремль до деескалації. ЄС також висловлює відданість підтримці стійкості України, в тому числі «в протидії кібер- та гібридним загрозам та спростуванні дезінформації».

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«Діалог у відповідності до ключових принципів, які лежать в основі безпекової архітектури Європи, є шляхом покращити безпекову ситуацію та захистити мир і стабільність на нашому континенті. Згадкам про «сфери впливу» немає місця в 21 столітті. Ми продовжимо координувати наші позиції та активно й змістовно докладатися до дискусій в наявних форматах, поміж іншого тих, що включають Росію, з питань, які впливають на нашу безпеку та стратегічні інтереси», – йдеться у заяві міністрів.

Рада також знову висловлює підтримку суверенітету України та всіх східних сусідів ЄС та наголошує на важливості повного виконання Мінських угод.

Міністри знову застерігають Росію щодо «масштабних наслідків» у разі подальшої агресії проти України.

Зміст заяви загалом відповідає чернетці, яка потрапила в розпорядження Радіо Свобода минулого тижня.