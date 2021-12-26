Росія: юрист «Комітету проти катувань» повідомив про викрадення 21 родича у Чечні

Юрист північнокавказької філії правозахисної організації «Комітет проти катувань» Абубакар Янгулбаєв повідомив про викрадення у Чечні 21 родича. Раніше голова цього регіону Росії Рамзан Кадиров публічно заявив, що Янгулбаєв може бути причетний до модерації опозиційного телеграм-каналу, – передає проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За кілька днів про викрадення десятків родичів повідомили шестеро людей, які перебувають в опозиції до чеченській влади або пов’язані з правозахистом у Чечні.

За словами Янгулбаєва, викрадення проходили 23–25 грудня у селі Гойти Урус-Мартанівського району і в Грозному. Затриманих забрали люди, що не представлялися, у чорній формі, їх відвезли у відділи поліції. Крім паспортів і телефонів, у родичів забрали документи на нерухомість.

Серед наближених до Кадирова Янгулбаєва і його брата вважають модераторами й адміністраторами опозиційного чеченського телеграм-каналу 1ADAT, повідомив юрист. «За фактом це не так. Але кадировці вирішили впливати на мене через родичів, що проживають у Чечні», – сказав він.

Янгулбаєв – шоста людина за тиждень, яка повідомила про викрадення родичів у Чечні. З 22 грудня стало відомо про зникнення і затримання родичів опозиційних блогерів Тумсо Абдурахманова, Хасана Халітова, Мінкаїла Малізаєва, правозахисників Мансура Садулаєва та Аслана Арцуєва. Федеральна влада Росії ситуацію не коментує.