Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія: юрист «Комітету проти катувань» повідомив про викрадення 21 родича у Чечні

За кілька днів про викрадення десятків родичів повідомили шестеро людей, які перебувають в опозиції до чеченській влади або пов’язані з правозахистом у Чечні

Юрист північнокавказької філії правозахисної організації «Комітет проти катувань» Абубакар Янгулбаєв повідомив про викрадення у Чечні 21 родича. Раніше голова цього регіону Росії Рамзан Кадиров публічно заявив, що Янгулбаєв може бути причетний до модерації опозиційного телеграм-каналу, – передає проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

За кілька днів про викрадення десятків родичів повідомили шестеро людей, які перебувають в опозиції до чеченській влади або пов’язані з правозахистом у Чечні.

За словами Янгулбаєва, викрадення проходили 23–25 грудня у селі Гойти Урус-Мартанівського району і в Грозному. Затриманих забрали люди, що не представлялися, у чорній формі, їх відвезли у відділи поліції. Крім паспортів і телефонів, у родичів забрали документи на нерухомість.

Серед наближених до Кадирова Янгулбаєва і його брата вважають модераторами й адміністраторами опозиційного чеченського телеграм-каналу 1ADAT, повідомив юрист. «За фактом це не так. Але кадировці вирішили впливати на мене через родичів, що проживають у Чечні», – сказав він.

Янгулбаєв – шоста людина за тиждень, яка повідомила про викрадення родичів у Чечні. З 22 грудня стало відомо про зникнення і затримання родичів опозиційних блогерів Тумсо Абдурахманова, Хасана Халітова, Мінкаїла Малізаєва, правозахисників Мансура Садулаєва та Аслана Арцуєва. Федеральна влада Росії ситуацію не коментує.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG