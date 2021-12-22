Кадиров обіцяє Ердогану заходи у відповідь на відкриття памʼятника Джохару Дудаєву

Глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров розкритикував керівництво Туреччини та звинуватив його у підтримці терористів після встановлення памʼятника лідеру чеченських сепаратистів Джохару Дудаєву у місті Кьорфез за 90 кілометрів від Стамбула. Він пригрозив встановити у столиці Чечні Грозному памʼятник засновнику Робітничої партії Курдистану Абдуллі Оджалану, який відбуває в Туреччині довічне увʼязнення. На це звернула увагу редакція проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Памʼятник Дудаєву та парк його імені було відкрито в Кьорфезі в грудні. У церемонії брав участь мер Шенер Сегют, обраний від владної «Партії справедливості та розвитку», яку очолює президент Туреччини Реджеп Ердоган. Чиновник назвав Дудаєва «відважним воєначальником», церемонію відвідали учасники бойових дій проти російських сил на боці сепаратистів.

У Кьорфезі є значна чеченська діаспора. До Туреччини ще наприкінці 90-х років минулого століття втекли понад 100 тисяч жителів Чечні. Раніше в Туреччині діяв чеченський фонд Imkander, який створив колишній польовий командир Імран Абдулазімов. Він збирав гроші на лікування сепаратистів та проводив політичні акції, нагадує Кавказ.Реалії.

Кадиров написав у соціальних мережах, що до нього звертаються представники чеченського парламенту, силових структур та духовенства з проханням відреагувати на дії турецької влади. Він погрожував Ердогану тим, що Туреччина отримає в Росії статус країни, яка публічно підтримує терористів, а Кадиров «залишає за собою право на дії у відповідь».

Батько Рамзана Кадирова Ахмат Кадиров був муфтієм Чечні, яку очолював Дудаєв, сам Рамзан воював на боці Дудаєва.

Оджалан, памʼятник якому погрожував поставити Кадиров, запитував раніше політичний притулок у Росії. Робітнича партія Курдистану не визнана терористичною організацією в Росії, але визнається такою в Туреччині, США і кількох країнах Євросоюзу.