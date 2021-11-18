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Президенту Туреччини Ердогану подарували карту тюркського світу з російськими регіонами

Лідер Партії націоналістичного руху (ПНД) Туреччини Девлет Бахчелі подарував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану карту «тюркського світу», в якому опинилися близько 20 російських регіонів і частина Китаю, повідомляє кавказька служба Радіо Свобода.

Згідно з картою, тюркський світ – це республіки Північного Кавказу (Чечня, Інгушетія, Дагестан, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія та Адигея), Краснодарський край і частина Ростовської області, Поволжя, Східний Сибір та Якутія.

Крім середньоазіатських республік та Казахстану, як частину тюркського світу позначено і територію Балкан у Європі, і Сіньцзян-Уйгурський автономний район на північному заході Китаю.

Обидва політики поки що ніяк не коментували цю карту.

До тюркських народів на Північному Кавказі відносять ногайців, карачаївців, балкарців та кумиків.

Анкара виступає за збереження територіальної цілісності України та не визнає анексію Криму Росією, про що Ердоган нагадав, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

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