Росія: глава Чечні погрожує дисиденту Закаєву «спалити» його за згадування імені Ахмата Кадирова

Глава російського регіону Чечня Рамзан Кадиров погрожує розправою чеченському дисиденту Ахмеду Закаєву, який живе у Великій Британії. Про це Кадиров сказав під час спільного ефіру зі спікером парламенту Чеченської Республіки Магомедом Даудовим в інстаграмі, пише проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

«Навіть якщо цей світ буде горіти синім полум’ям, я спалю тебе в синьому полум’ї, якщо назвеш ім’я мого батька. Ти не чоловік і не гідний називати його ім’я. У тебе ніколи не було своєї думки, ти просто курка, яка завжди ховалася за спинами найкращих», – заявив Кадиров.

Глава Чечні стверджує, що Закаєв, який з 2002 року живе у Великій Британії, не виконав свою обіцянку повернутися на батьківщину.

Ахмед Закаєв був міністром закордонних справ Чеченської республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках була фактично незалежною від Москви. У 2001 році Закаєв був оголошений Генпрокуратурою Росії у всеросійський і міжнародний розшук за звинуваченням у тероризмі. Рішенням Лондонського суду в 2003 році в екстрадиції Закаєва було відмовлено з огляду на те, що Закаєв переслідується на підставі наявності певних політичних поглядів. У Великій Британії йому було надано політичний притулок.

Він не раз виступав з критикою чинної влади Чечні і особисто глави республіки Рамзана Кадирова. У вересні 2020 року в Чечні двох сестер і двох братів Ахмеда Закаєва затримали і відвезли в невідомому напрямку представники силових структур. Сам Закаєв пов’язував їхнє затримання з заявами на підтримку опозиційного телеграм-каналу 1ADAT, який публікує відомості про тортури, позасудові затримання та інші порушення прав людини.