У Австрії громадянин Росії засуджений за вбивство чеченського шукача притулку

Суд в Австрії засудив громадянина Росії до довічного ув’язнення після того, як він був визнаний винним у вбивстві 43-річного чеченця в передмісті Відня, що привернуло увагу міжнародної громадськості на тлі заяв про вбивство з політичних мотивів.

Речник суду в Корнеубурзі заявив 6 серпня, що присяжні ухвалили одноголосний вердикт у цій справі. Відповідачем був 48-річний етнічний чеченець, якого не назвали з міркувань конфіденційності, заявив речник суду Вольфґанґ Шустер-Крамер. За словами представника суду, підсудний не визнав себе винним та пообіцяв оскаржити його.

Члени чеченської спільноти в еміграції в Австрії припустили, що жертва вбивства в липні 2020 року могла стати об’єктом нападу за критику лідера російського регіону Чечня Рамзана Кадирова. Але суду не були надані конкретні докази того, що вбивство було політично мотивованим, сказав Шустер-Крамер.

Австрійська поліція не називає імені жертви, проте джерела з чеченської діаспори повідомили Радіо Свобода, що убитим є Маміхан Умаров, який вів відеоблог із критикою Кадирова та співпрацював з австрійською розвідкою. Він отримав притулок в Австрії. Упродовж останніх місяців за межами Росії було кілька нападів на критиків Кадирова.