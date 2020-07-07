Австрія розслідує російський слід у вбивстві чеченського блогера, який допоміг Україні

Поліція у Відні заарештувала двох росіян із Чечні у рамках розслідування вбивства, яке було скоєне 4 липня у передмісті Відня – пострілом у голову вбито уродженця Чечні Маміхана Умарова. Кілька років тому він передав інформацію про підготовку трьох замовлених вбивств в Україні, а пізніше опублікував записи розмов, де обговорюється ціна за виконання замовлення. Він також відомий як блогер «Анзор із Відня», який виступав проти глави Чечні Рамзана Кадирова і його оточення.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в Умарова випустили п'ять куль біля авторемонтної майстерні поруч із торговим центром у віденському передмісті Ґерасдорф.

«Ми перевіряємо, чи є в цій справі політичний мотив. Не секрет, що вбитий вів сторінку в інтернеті, блог, де висловлював політичну позицію», – сказав представник прокуратури міста Корнойбург.

У відомстві додали, що жертва була учасником програми захисту особи. В Австрії він отримав ім'я Мартін Бек (герой популярного шведського серіалу про слідчого з таким ім’ям – ред.). У поліції повідомили, що розслідуванням убивства займуться органи боротьби з тероризмом. Убитий переїхав до Австрії в 2005 році.

Хоча австрійська поліція не назвала потерпілого, джерела чеченської діаспори повідомили Радіо Свобода, що жертвою став Маміхан Умаров. Він отримав притулок через два роки після переїзду до Австрії.

Умаров, який також відомий як блогер «Анзор із Відня», був активним критиком лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Австрійська поліція заявила, що запропонувала Умарову захист, від якого він відмовився.

Головного підозрюваного, ідентифікованого джерелами Радіо Свобода як 47-річного Саралі Ахтаєва, поліція схопила через кілька годин після злочину приблизно в 200 кілометрах на захід від австрійської столиці, у місті Лінц, після масштабного поліцейського рейду.

Поліція також заарештувала другого чоловіка. За даними джерел Радіо Свобода, це 37-річний Салман Магамадов, якого спершу вважали свідком.

Обидва чоловіки є громадянами Росії чеченського походження, які отримали притулок після того, як вони приїхали до Австрії на початку 2000-х років.

Співрозмовник сайту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» розповів:

«47-річний Ахтаєв перебрався до Європи в 2002 році, а 37-річний Магамадов у 2004-му. Вони обоє перебували в статусі біженців. Про їхній будь-який зв’язок із чеченською владою точної інформації немає, але відомо, що Магамадов працював в антитерористичному центрі в Урус-Мартані».

У фейсбуці опубліковане фото Ахтаєва. У соціальних мережах він зазвичай підписується як «Старий Старина» або «Старий Сивий» і мешкає в австрійському місті Лінц. У нього також є сторінка на сайті знайомств, де сказано, що він перебуває в Харкові. На сторінці в «Однокласниках», яка, ймовірно, належить Ахтаєву, вказана дата народження – 10 жовтня 1972. Ця дата – єдина з дат народження, зазначених у його соцмережах, збігається з віком, оприлюдненим австрійською владою (47 років).

Політичний мотив чи кримінальні розбірки?

Австрійський регіональний розвідувальний і антитерористичний орган розслідує гучну справу. Роланд Шершер, керівник антитерористичної агенції, заявив, що за вбивством може стояти політичний мотив чи кримінальні розбірки.

Як повідомляє сайт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», Маміхан Умаров називав себе колишнім співробітником Міністерства шаріатської державної безпеки республіки Ічкерія. У 2005 році він виїхав до Австрії, бо «після того, як основних польових командирів повбивали, вони (влада) почали знаходити нові жертви, які колись працювали при Ічкерії. Переслідувалися всі підряд».

Широку популярність «Анзор із Відня» здобув після інтерв’ю українському телеканалу «Вільний» у лютому 2020 року, де він опублікував аудіо та листування з якоюсь людиною, чий голос схожий на депутата Держдуми Росії з Чечні Адама Делімханова. Останній, як стверджував Умаров, пропонував йому «вирішити питання» з лідером чеченського проукраїнського батальйону Адамом Осмаєвим, його дружиною Аміною Окуєвою і на той момент депутатом Верховної Ради Ігорем Мосійчуком. На аудіо точиться розмова про ціну вбивства трьох, перерахованих вище. Умаров зв’язався з Мосійчуком та Осмаєвим і передав їм усю інформацію.

У 2014 році Ігор Мосійчук на камеру розстріляв портрет глави Чечні Рамзана Кадирова. На що Кадиров відповів, що «мабуть, Мосійчук усім набрид, і його захотіли прибрати. Самі його вб’ють, а потім скажуть, що це Кадиров зробив».

25 жовтня 2017 року на Мосійчука був скоєний замах: через вибух моторолера загинули охоронець Мосійчука і підполковник МВС у відставці, який випадково проходив поруч. Сам Мосійчук був поранений.

30 жовтня 2017 року на машину, в якій перебували Адам Осмаєв і його дружина Аміна Окуєва, була влаштована засідка. Осмаєв був поранений, Окуєва вбита.

Умаров, як очікувалося, мав бути ключовим свідком у розслідуванні вбивства Окуєвої.

Ігор Мосійчук написав у своєму телеграм-каналі, що незадовго до вбивства Маміхану Умарову погрожували з України. Він опублікував запис розмови, яка триває понад 80 хвилин.

«Дружині «Анзора» телефонувала громадянка України Олена Денисенко, відома тим, що в українському суді захищала чеченського кілера Артура Денісултанова «Дінго», якого судили за замах на життя Окуєвої і Осмаєва. Саме через Денисенко «Анзор» намагався на початку 2017 го попередити українські правоохоронні органи про підготовку замаху на мене, Осмаєва й Окуєву. Ніякої інформації правоохоронцям Денисенко не передала, а мене звела з «Анзором» уже після замаху на мене восени 2017 року.

Днів 10-15 тому Денисенко зателефонувала дружині «Анзора» і вимагала публічно відмовитися від нього, оскільки лише в такому випадку їй і їхнім із «Анзором» дітям не загрожує смерть. В іншому випадку дітей і дружину, за словами Денисенко, вб’ють разом із «Анзором». Після цього «Анзор» особисто зателефонував Денисенко і задокументував (записав) їхню розмову на цю тему».

Умаров відправив запис розмови Мосійчуку і попросив передати її українським правоохоронцям. Після публікації цього запису Олена Денисенко опублікувала в фейсбуці пост із погрозами на адресу Мосійчука.

Умаров, критик Кадирова

Маміхан Умаров часто звинувачував російських силовиків у скоєнні вбивств колишніх чеченських бійців у європейських країнах, а в деяких випадках розміщував аудіозаписи чиновників, які обговорювали подібні сюжети.

У лютому він створив власний ютуб-канал, запостивши за увесь час 30 відеозвернень до своїх підписників, останнє було завантажене 2 липня.

Більшість його відеороликів, які ведуться чеченською мовою, закінчуються образливими зауваженнями щодо Кадирова, а також його сім’ї та однодумців. Більшість відео отримали понад 250 000 переглядів.

Зловживання правами

Правозахисні групи звинуватили Кадирова, який править у Чечні з 2007 року, у численних порушеннях прав людини, включно з викраденням людей, тортурами, позасудовими вбивствами, зникненнями та цілеспрямованими вбивствами політичних та особистих конкурентів як у Росії, так і за її межами.

У лютому 2020 року був скоєний замах на чеченського блогера Тумса Абдурахманова. Він зумів знешкодити нападника і передати поліції.

У березні 2019 року голова парламенту Чечні Магомед Дадуєв заявив про кровну помсту Абдурахманову.

В ефірі «Настоящего времени» – телеканалу Радіо Свобода, створеного з участю «Голосу Америки», Тумс Абдурахманов розповів, що йому відомо про вбивство блогера Умарова і як просувається розслідування справи про напад на нього самого.

Наприкінці січня на півночі Франції в місті Лілль знайдений мертвим чеченець Імран Алієв – блогер, відомий під псевдонімом Мансур Старий. На його тілі виявили 135 ножових поранень. Місцева прокуратура підозрює у вбивстві неназваного громадянина Росії, який проживає в Чечні і повернувся туди відразу після вбивства.

У серпні 2019 року в столиці Німеччини Берліні був застрелений уродженець Грузії Зелімхан Хангошвілі, який воював проти федеральних військ на боці чеченських підрозділів. Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення підозрюваному в цьому замовному вбивстві. За текстом заяви, підозрюваний убив Хангошвілі на замовлення російських урядових органів.

Організована злочинність?

Австрійська газета Kurier повідомляє, що поліція також розглядає імовірну причетність Умарова до організованої злочинності або помсти чеченських кланів.

ЗМІ в Австрії пишуть, що в останні роки Мартін Бек (він же Міміхан Умаров) співпрацював зі спецслужбами країни. І нібито хвалився цим.

У 2017 році він був серед 22-х чеченців, заарештованих за звинуваченням в обігу зброї у Відні.

Його також пов'язували з рекетом та шахрайством у справі, що стосувалась підриву піцерії. Він перебував у в'язниці до кінця літа 2019 року, коли його умовно звільнили.

Убивство Міміхана Умарова – вже друге вбивство в Австрії критиків глави Чечні Рамзана Кадирова. У 2009 році у Відні застрелили колишнього охоронця глави Чечні Умара Ісраїлова.

Соціолог, фахівець із питань Північного Кавказу Денис Соколов прокоментував ситуацію в інтерв'ю Російській службі Радіо Свобода:

«В останні роки, починаючи з кінця нульових і з 2010-го року, Кадиров і російські спецслужби достатньо успішно будували систему контролю над діаспорою і через кримінальні мережі, і через тиск на родичів, і через поїздку додому, і через гроші і так далі. Тому думати, що агентури в достатній кількості на території Австрії, Франції, Бельгії, Німеччині немає, не можна. Там достатньо людей, які готові виконати практично будь-яке доручення або через страх, або за гроші», – зазначає Денис Соколов.

За його словами, захист чеченців, мусульман на території Європейського союзу від таких ризиків вимагає особливого підходу: потрібно увійти в довіру, потрібно проникати в ці мережі, потрібно розуміти, хто є хто, і що виконавцем може опинитися будь-хто. «Ця ситуація ускладнює роботу спецслужб щодо захисту мігрантів. Але це робити все одно доведеться, тому що в якийсь момент жертвами почнуть ставати не тільки чеченці, ніхто не знає. Тут питання не в чеченцях – це скоріше гібрид кримінальної мережі і спецслужби. Зрозуміло, що вона не надпрофесійна, але вона має величезну кількість людей на великій території, і ці люди готові йти на жертви лише тому, що у них часто не залишається вибору», – каже Соколов.

У матеріалі використані публікації «Кавказ.Реалії», Російської служби Радіо Свобода та «Настоящего времени»