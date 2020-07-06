Журналісти з’ясували імена імовірних підозрюваних у вбивстві чеченського блогера в Австрії

За підозрою у вбивстві в Австрії громадянина Росії, уродженця Чечні Маміхана Умарова затримані Саралі Ахтаєв і Салман Магамадов. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» з посиланням на джерело в одній із європейських діаспор. Австрійська газета Österreich також пише про якогось Sar Ali A. як про виконавця вбивства.

47-річний уродженець Чечні Саралі Ахтаєв перебрався до Європи в 2002 році, а 37-річний Салман Магамадов – у 2004-му. Обоє мали статус біженців. Про їхній зв’язок із чеченською владою точної інформації немає, але відомо, що Магамадов раніше працював в антитерористичному центрі в місті Урус-Мартан, розповів співрозмовник сайту «Кавказ.Реалії».

Про затримання двох підозрюваних у причетності до вбивства Маміхана Умарова раніше повідомила поліція Австрії. За даними агентства АРА, ввечері в суботу в місті Лінц був затриманий 47-річний виходець із Чечні, якого австрійські спецслужби вважають виконавцем вбивства. У неділю під варту був узятий другий підозрюваний. Він перебував на місці злочину і спершу був допитаний як свідок. Однак слідчі зауважили суперечності в його свідченнях і перевели в статус підозрюваного в причетності до вбивства.

Анзор (Маміхан) Умаров – чеченський блогер, який жив в Австрії з 2007 року. Він критикував Рамзана Кадирова, неодноразово заявляв про нібито причетність співробітників російських силових відомств до вбивства в Європі колишніх чеченських сепаратистів.

Умаров був убитий пострілом у голову 4 липня в місті Герасдорф недалеко від Відня. Злочин був скоєний біля входу в будівельну фірму, розташовану в будівлі великого торгового центру.

26 лютого в Швеції було скоєно замах на чеченського блогера Тумсо Абдурахманова. Він зумів знешкодити нападника і передати поліції. 12 червня сайт «Кавказ.Реалії» повідомляв, що заочно арештований спільник кілера, який напав на блогера. У березні 2019 року голова парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив Абдурахманову кровну помсту.

У лютому у французькому місті Лілль був знайдений мертвим чеченець Імран Алієв, відомий під псевдонімом Мансур Старий. На його тілі виявили 135 ножових поранень. Місцева прокуратура підозрює у вбивстві неназваного громадянина Росії, який проживає в Чечні.