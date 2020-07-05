В Австрії застрелили політичного емігранта, який критикував лідера Чечні Кадирова

Неподалік Відня, у місті Герасдорф, пострілом в голову 4 липня був убитий уродженець Чечні. Як повідомляють джерела Кавказ.Реалії, йдеться про Маміхана Умарова, відомого як «Анзор з Відня».

Він називав себе колишнім співробітником Міністерства шаріатської державної безпеки сепаратистської республіки Ічкерія, критикував главу Чечні Рамзана Кадирова і стверджував, що російські спецслужби пов’язані з замахами на політемігрантів і колишніх чеченських сепаратистів в Європі. Він звернувся за отриманням політичного притулку.

Газета Österreich повідомила, що злочин стався о 19:30 за місцевим часом біля торгового центру G3. Підозрюваний у вбивстві пересувався на автомобілі сріблястого кольору. Поліція його затримала в місті Лінці.

«Стріляв уродженець Чечні», – повідомив редакції Кавказ.Реалії представник однієї з чеченських діаспор у Європі. Він також підтвердив, що вбитий – Маміхан Умаров.

26 лютого в Швеції було скоєно напад на опозиційного чеченського блогера Тумсо Абдурахманова. У березні минулого року голова парламенту Чечні Магомед Даудов оголосив Абдурахманову кровну помсту.

У червні Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення підозрюваному в замовному вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Підозрюваний – громадянин Росії. Влада Німеччини впевнена, що він діяв на замовлення російської влади.