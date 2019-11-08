Кремль відмовився перевіряти заклики Кадирова «вбивати, садити, лякати» користувачів інтернету

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не перевірятимуть заяви глави Чечні Рамзана Кадирова, який розкритикував «тих, хто порушує згоду між людьми, бреше, влаштовує розбрат».

«Якщо ми не зупинимо таких людей, не вб’ємо їх, не посадимо, не налякаємо, у нас [в країні] нічого не вийде», – сказав Кадиров. Після цього він закликав спецслужби, поліцію, регіональну владу і громадські організації виявляти тих, хто «ображає честь» в інтернеті, і переслідувати їх, «навіть якщо для цього будуть порушені всі закони».

Запис засідання уряду Чечні, на якому Кадиров це заявив, 5 листопада показали на чеченському телеканалі «Грозний ТВ».

Пєсков зауважив, що оцінювати слова Кадирова повинні правоохоронні органи: «Мені невідомо про те, що якісь протиправні дії мали місце».

Також він висловив сумніви, що журналісти ВВС, які першими переклали слова Кадирова з чеченської мови, зробили це правильно.

«Я не читав оригіналів стенограми цього засідання уряду і не читав роздруківок оригіналів заяв Кадирова. Публікації ВВС вважати за першоджерело не можу і не буду», – сказав Пєсков.

Пізніше прес-секретар Кадирова Альва Карімов заявив, що BBC спотворили слова глави республіки.

Водночас журналісти проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время», які знають чеченську мову, підтвердили, що переклад слів Кадирова правильний.

У минулому голова парламенту Чечні Магомед Даудов, найближчий соратник Кадирова, погрожував у соцмережах блогеру Тумсо Абдурахманову і обіцяв «знайти» його.

Прес-секретар Кадирова Альва Карімов після цього заявив, що «слова Даудова були спотворені». Той же Даудов обіцяв «вкоротити до стандартних розмірів» язик головному редактору «Кавказького вузла» Григорію Шведову. Той розцінив ці слова як прямі погрози не тільки йому, але і всій «журналістській спільноті».