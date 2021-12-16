Майже 5 тисяч людей зникли безвісти у Чечні за останні три роки – офіційні дані

За три роки у російському регіоні Чечня зникло безвісти майже пʼять тисяч людей. Це майже стільки ж, скільки у значно більших Москві та Московській області. Ці дані опублікувала державна інформагенція «РИА Новости», ґрунтуючись на відкритих даних МВС Росії.

Чечня також лідирує серед регіонів, де зниклих знаходять найрідше. Із приблизно 1700 людей щороку знаходять лише 20–30. У сусідніх регіонах, Північній Осетії та Карачаєво-Черкесії, ситуація краща, однак і там знаходять лише кожного десятого.

За девʼять місяців 2021 року у розшуку було майже 38 тисяч росіян, з них вдалося виявити шість із половиною тисяч або 17%. При цьому статистика відомства враховує всіх знайдених – і живих, і загиблих. Всього за останні 13 років безвісти зникли понад 600 тисяч росіян.