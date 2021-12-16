Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Майже 5 тисяч людей зникли безвісти у Чечні за останні три роки – офіційні дані

Родички зниклих безвісти, фото архівне

За три роки у російському регіоні Чечня зникло безвісти майже пʼять тисяч людей. Це майже стільки ж, скільки у значно більших Москві та Московській області. Ці дані опублікувала державна інформагенція «РИА Новости», ґрунтуючись на відкритих даних МВС Росії.

Чечня також лідирує серед регіонів, де зниклих знаходять найрідше. Із приблизно 1700 людей щороку знаходять лише 20–30. У сусідніх регіонах, Північній Осетії та Карачаєво-Черкесії, ситуація краща, однак і там знаходять лише кожного десятого.

За девʼять місяців 2021 року у розшуку було майже 38 тисяч росіян, з них вдалося виявити шість із половиною тисяч або 17%. При цьому статистика відомства враховує всіх знайдених – і живих, і загиблих. Всього за останні 13 років безвісти зникли понад 600 тисяч росіян.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG