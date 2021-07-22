Кадиров став обличчям музичного фестивалю на Балканах – як це пояснити?

Ґойко Веселиновіч

БІЛЕЧА, Боснія і Герцеговина – Рамзан Кадиров обожнює вечірки.

Епатажний та войовничий голова Чеченської Республіки та його друзяки дуркували з боксером Майком Тайсоном у гостях. Чартерним літаком він привіз колишніх зірок бразильського футболу для матчу проти його приватної команди. А для святкування свого 35-річчя він найняв голлівудських зірок.

Тоді як його критики та ті, кого він бачить своїми опонентами, мали менше підстав для святкування під режимом, відомим ймовірними політичними вбивствами, викраденнями та системними переслідуваннями.

Правозахисні групи описують його 14-річне правління як безжалісне та деспотичне, жадібне та мстиве, та послідовне в жорстокому поводженні з жінками та меншинами.

Та це не завадило молодіжній групі на півночі Боснії і Герцеговини використати Кадирова як обличчя літнього музичного фестивалю «Чечня Фест», який, за їхніми словами, насправді не має нічого спільного з Чечнею та її авторитарним правителем.

Вони використовують зображення Кадирова в повному військовому вбранні в рекламі онлайн та офлайн, щоби залучити відвідувачів на фестиваль у Білечі, частині країни де більше сербів, 22 липня.

«Це не спрямовано проти когось», – Владімір Мілідраґовіч, організатор молодіжної групи «Єзеріна», сказав балканській службі Радіо Свобода. – Щороку фестиваль відвідують все більше, і з 200 відвідувачів на першому фестивалі ми охопили більше 2 тисяч [учасників] на фестивалі 2019 року».

«Сюди приїжджають люди всіх націй», – каже він.

Мілідраґовіч каже, що фестиваль, головний виконавець якого цього року – «DJ Страшни», тобто «DJ Жахливий», насправді є гуманітарним за своєю метою. Прибуток із фестивалю піде на «суспільно корисні дії».

Частина цьогорічних коштів піде на лікування неназваного місцевого жителя, каже він.

То чому Кадиров?

Кадиров, любитель невпинно просувати себе в соціальних мережах, безперечно є найбільш впізнаваною людиною Чечні.

Але Білеча не є домом для етнічної чеченської громади, а також не має інших очевидних зв’язків із Кадировим чи Росією.

Мілідраґовіч каже, що назва «Чечня Фесту» походить від того, що інші жителі Білечі дражнили «колись неслухняних юнаків із Єзерини» називаючи їх «чеченцями» – жартівливе порівняння з войовничими повстанцями на півдні Російської Федерації у 2000-х.

«Ми так назвалися, але ми не маємо нічого проти когось, – каже Мілідраґовіч. – Від початку першого фестивалю сім років тому, ми не змінювали назву і так вона залишається донині».

Рекламний банер «Чечня Фесту» помітив чорногорський громадський активіст та публіцист Любомир Філіпович на трасі між Сараєвом та Адріатичним узбережжям. В інтернеті він побачив, що фестиваль використовує образ Кадирова.

«Дорогою назад із Сараєва, я проїздив повз Білечу в східній частині Герцеговини. Я побачив цей знак із написом «Чечня Фест». Я пошукав його в Google та знайшов ось це. Ще більше непокоїть, що спонсором події є «Nikšićka pivara», що належить компанії Molson Coors», – Філіпович написав у твіттері.

Філіпович написав, що «ще більше занепокоює» те, що пивоварня «Треб’єса» в сусідній Чорногорії, яка належить американській компанії «Molson Coors Beverage Company» виступила споснором фестивалю.

Місцеві представники «Molson Coors» не відповіли на запитання Радіо Свобода щодо суми підтримки пивоварні для «Чечня Фесту» та щодо рекламних асоціацій із Кадировим.

Білеча – містечко з приблизно 10 тисячами жителів на узбережжі мальовничого озера у Республіці Сербській, утворенні, яке разом із боснійською та хорватською федераціями утворює Боснію і Герцеговину.

Населення містечка – це переважно православні серби, від 80 відсотків у попередні десятиліття до понад 98 відсотків за даними перепису 2013 року.

Місто Білеча підтримує цьогорічний «Чечня Фест» грантом у 500 боснійських марок, що складає близько 8200 гривень.

Мер міста Веселін Вуйовіч назвав усіх організаторів фестивалю «добрими сербами та патріотами». Він також сказав, що не знав, що вони рекламують свою подію зображеннями чеченського авторитарного правителя, якого багато критикують у світі.

«Якщо це так, вони мають змінити це без зайвих слів, – сказав Вуйовіч, додавши, що не знає, хто такий Кадиров. – Якщо цей персонаж там є, вони не можуть розмістити його на плакатах».

Але після того, як йому сказали, що Кадиров є давнім лоялістом президента Росії Володимира Путіна, мер відповів: «Тоді це все змінює».

«Коли мова про Путіна, то для немає дилеми, – каже Вуйович. – У мене до нього особиста симпатія, бо цей чоловік є великим лідером».

Путін призначив Кадирова очолювати Чечню у 2007 році, три роки після того, як його підтримуваного Кремлем батька вбили вибуховим пристроєм.

Минулого місяця, Путін заявив, що Кадиров перетворив розтерзану війною республіку в «одне із найбезпечніших» місць у Росії.

«За вашої особистої участі – безпосередньої, іноді дійсно прямої, особистої участі – дійсно, Чечня стала одним із найбільш безпечних суб’єктів Російської Федерації. Це точно абсолютно», – Путін сказав Кадирову під час відеоконференції в червні, щоб підтримати черговий термін Кадирова на посаді.

Заступниця директора «Human Rights Watch» у цьому регіоні Таня Локшина описала підтримку «Кадирова та його жорстокого чеченського режиму» як «похмурий сигнал для правосуддя» у Чечні.

Вона назвала «особливо цинічними» харастеристики Путіним Чечні як найбільш безпечної.

Вона згадала про викрадення за місяць до того чеченською та дагестанською поліцією дочки соратника Кадирова, яка нібито втікала від переслідувань через свою сексуальну орієнтацію, а також про інші викрадення та позасудові покарання.

Радіо Свобода та інші медіа докладно повідомляли про хвилі «чисток» проти геїв у Чечні.

Молодих людей Єзерини попереджували, що асоціювання культурної події з відомим порушником прав людей може мати негативні наслідки.

«Це починалося як жарт, але я говорив їм багато разів, що вони отримають негативний розголос і проблему подальшого розвитку фестивалю, – Небойса Роґан із Культурного центру Білечі сказав Радіо Свобода. – Але вони використовують його вже шість років і не змінять ім’я або те, як просувають фестиваль».

Він каже, що Молодіжна група Єзеріна робить багато добрих справ для громади. Вони побудували там дитячий ігровий майданчик та спортивний майданчик, каже Роґан, та проводили інші гуманітарні заходи.

Але маркетинговий хід з Кадировим просто недоречний, каже він.

«Я справді не підтримую таку реклами чи такий стиль, – каже Роґан. – Там виступає якийсь «DJ Жахливий», і у них плакати з автоматами Калашникова і Кадировими, і я не знаю, як це пояснити».