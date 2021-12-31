Кадиров та його батьки оголошені у Чечні «заслуженими правозахисниками»

Глава Чечні Рамзан Кадиров, його покійний батько Ахмат та матір Аймані оголошені в Чечні «заслуженими правозахисниками». Як передає проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії, відповідне розпорядження підписав уповноважений з прав людини у регіоні Нурді Нухажієв.

Він заявив про «величезний внесок» сім’ї Кадирових «в гарантування прав людини та міцнення державності».

Під час виголошення промови Нухажієва, яку показав телеканал «Грозний», голова Чечні та його мати не були присутні.

Усі троє удостоїлися не лише звань, а й медалей.

Покійному Ахмату Кадирову присудили нагороду «за мужність і стійкість у захисті прав чеченського народу», Аймані Кадирова нагороджена «за визначні заслуги у захисті прав громадян та за великий внесок з надання допомоги людям», Рамзан Кадиров отримав медаль «за історичний внесок у справу природних та невід’ємних прав чеченського народу».

Раніше медаль, нагороду і звання дали старшій дочці Кадирова Айшат, яка обіймає посаду міністра культури республіки.

Незалежні правозахисники неодноразово критикували владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова, звинувачуючи їх у порушеннях прав людини. Одна з найбільш резонансних історій в останні роки – переслідування гомосексуалів та інших представників ЛГБТ. Влада Чечні ці порушення заперечує.