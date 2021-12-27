Кадиров заявив про готовність «вирішити питання» з «приєднанням» України – ЗМІ

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність «вирішити питання» з «приєднанням» України до Росії або Чечні. Про це, як передає агенція «РИА Новости», він сказав напередодні на пресконференції у Грозному.

«Україну маємо приєднати до нашої країни, це наша територія», – сказав Кадиров, додавши, що якби йому доручили «вирішити це питання», він би давно це зробив. Заважають голові Чечні, за його словами, «державні домовленості».

Заява Кадирова зроблена на тлі загострення ситуації на кордоні Росії та України. Західні спецслужби попереджають, що Москва готує повномасштабне вторгнення до сусідньої країни. Кремль підготовку до війни заперечує.