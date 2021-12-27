Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Кадиров заявив про готовність «вирішити питання» з «приєднанням» України – ЗМІ

Лідер Чечні Рамзан Кадиров

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про готовність «вирішити питання» з «приєднанням» України до Росії або Чечні. Про це, як передає агенція «РИА Новости», він сказав напередодні на пресконференції у Грозному.

«Україну маємо приєднати до нашої країни, це наша територія», – сказав Кадиров, додавши, що якби йому доручили «вирішити це питання», він би давно це зробив. Заважають голові Чечні, за його словами, «державні домовленості».

Заява Кадирова зроблена на тлі загострення ситуації на кордоні Росії та України. Західні спецслужби попереджають, що Москва готує повномасштабне вторгнення до сусідньої країни. Кремль підготовку до війни заперечує.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG