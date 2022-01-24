Спецпризначенці СБУ вчилися звільняти заручників із «захопленого» літака

Служба безпеки України провела тактико-спеціальні навчання в аеропорту «Антонов» у Київській області, повідомляє пресслужба відомства 24 січня.

За легендою навчань, «умовні «терористи» захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення», водночас інша група «захопила» диспетчерську вежу в аеропорту.

«Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу прийняли рішення про здійснення силової фази. В ході її реалізації, правоохоронці знешкодили «зловмисників» та «звільнили» заручників», – йдеться в повідомленні.

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними СБУ, протягом 2021 року служба провела понад 40 навчань.