Хотів оформити українську пенсію: СБУ повідомила про затримання ексбойовика угруповання «ЛНР»

Служба безпеки України повідомила про затримання у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань угруповання «ЛНР».

«Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії. Встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка. За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд. Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали «даниною» своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини», – йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею «участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань», повідомили в СБУ.

Чи визнає свою провину затриманий, в СБУ не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».