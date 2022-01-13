До 8 років ув’язнення засуджено бойовика за «особисту охорону ватажків ОРДЛО» – СБУ

За матеріалами контррозвідки до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна (крім житла) засуджено командира спецпідрозділу бойовиків, який «забезпечував особисту охорону ватажків ОРДЛО та їхніх російських «кураторів», повідомила у четвер пресслжуба Служби безпеки України.

«Крім того, він супроводжував переміщення військової техніки ворожих угруповань для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Співробітники СБУ затримали зловмисника у 2017 році на спробі в’їзду в Україну з території РФ. За даними слідства, зловмисником є мешканець Одеси, який у 2014 році виїхав в Донецьк і добровільно приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Там він входив до складу спецпідрозділу бойовиків. Потім його призначили «керівником розвідки», а згодом – командиром ворожого угруповання. Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації)», – йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, вирок суду набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

В Офісі генпрокурора додають, що справою займалися правоохоронці на Сумщині. За даними відомства, у суді чоловік свою провину визнав частково, погодився, що він близько 2,5 років був «військовослужбовцем «ДНР», однак не визнав, що брав участь у діяльності терористичної організації.

«Попри його позицію, вину доведено зібраними доказами. На вирок суду він чекав за ґратами», – повідомили в ОГП.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».