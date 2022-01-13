У Чехії підтвердили 20-річний вирок іще одному чоловікові, що воював проти України на Донбасі

Вищий суд у столиці Чехії Празі в апеляційній інстанції підтвердив вирок у 20 років позбавлення волі ще одному громадянинові країни, який у лавах російських гібридних сил воював проти України на Донбасі.

Вирок, який таким чином набув чинності, винесений заочно: засуджений Їржі Урбанек і далі перебуває на окупованій частині Донбасу.

Як підтвердив суд, 48-річний Урбанек, на прізвисько Бегемот, скоїв передбачені Кримінальним кодексом Чехії злочини терористичного нападу і участі в терористичному угрупованні.

Як заявив суддя-доповідач Александр Каролі, заяви Урбанека, зроблені в соцмережах, були підтверджені, і було однозначно доведено, що він активно брав участь у боях проти влади України, а також де саме, коли і в лавах яких підрозділів він це робив.

За словами Каролі, за таких умов первісний вирок у 20 років позбавлення волі міг би бути й значно вищим, і апеляційний суд вважає його радше помірним. Але підвищувати термін суд не став.

Крім доказів із соцмереж, суд також узяв до уваги свідчення й пояснення свідків, які, зокрема, повідомили, що Урбанек поїхав на окуповану частину Донбасу в першу чергу за заробітком, при цьому називаючи тамтешні гібридні сили, в лавах яких він воював, «насильниками і бандитами».

А за словами матері Урбанека, той позичав гроші по всій Чехії, але не повертав їх.

За повідомленнями, Урбанек був у минулому засуджений у Чехії вже 13 разів, переважно за маєткові злочини, крадіжки тощо.

Іще 2018 року Урбанек розповідав про своє членство в «регулярних військових силах» угруповання «ДНР» журналістам програми Радіо Свобода Донбас.Реалії. Він твердив, що при цьому «не перебуває в якихось організованих злочинних угрупованнях», «ніяких злочинів не скоював» і чеської поліції «не боїться».

2020 року Урбанек і його спільник у Донецьку, теж чех Павел Ботка заявили в інтернеті, що вже не воюють, прийняли, мовляв, іслам і тепер продають у Донецьку меблі однієї з чеських меблевих фірм.

Як випливає з заяв їх самих і представників фірми, меблі, ймовірно, завозили в Донецьк із Росії через непідконтрольну Києву ділянку кордону, тобто з порушенням закону.

Днями, 11 січня, у схожій апеляційній справі Вищий суд у Празі зменшив термін позбавлення волі з 20 до шести років іншому чехові, засудженому теж за участь у війні Росії проти України. У тому випадку суд визнав, що хвалькуваті дописи в соцмережах, які робив Лукаш Новачек, і його публічні заяви про боротьбу з «українськими фашистами» не доводять його участі безпосередньо в бойових діях, тобто злочину терористичного нападу, хоча підтверджують його обвинувачення в участі в терористичному угрупованні.

При цьому суд узяв до уваги психологічну експертизу нині 27-річного обвинуваченого, який вирушив на Донбас іще 2015 року: за висновком експертів, Новачек має потребу у визнанні його реальних чи вигаданих заслуг. Сам Новачек запевняє, що приїхав на окуповану частину Донбасу на заклик місцевої дівчини на ім’я Наташа, з якою він познайомився в соцмережах, і там відмовився вступати до «армії Новоросії» й був тільки цивільним працівником угруповання «ДНР», працюючи на кухні. А в соцмережах, заявляв чоловік, він видавав себе за вояка, щоб не виглядати як дурень, який поїхав на схід України, щоб чистити картоплю.

Це в Чехії далеко не перший випадок судів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що як гібридні сили Росії захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними. Частина таких вироків винесена заочно: засуджені, найімовірніше, переховуються на окупованій частині Донбасу.