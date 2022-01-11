Суд у Празі зменшив строк ув’язнення чеху, раніше засудженому на 20 років за війну на Донбасі

Вищий суд у Празі визнав винним 27-річного чеха Лукаша Новачека, який був раніше засуджений Плзенським судом за підтримку злочинних збройних угруповань на Донбасі. Щоправда, у рішенні столичного суду строк був змінений з 20 до шести років позбавлення волі.

За даними слідства, наприкінці липня 2015 чоловік спочатку поїхав до Ростова на Дону, звідки вирушив на територію, контрольовану незаконними збройними угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». Згідно з обвинуваченням, чех брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в розвідувальних операціях та патрулюванні.

Розслідуванням вже раніше займався окружний суд чеського міста Плзень, але Новачек одразу ж подав апеляцію, тож справа була передана на розгляд Верховного суду.

До України Новачек приїхав, аби «побудувати нове життя з українкою Наталею», з якою він начебто познайомився в інтернеті. За словами чеського найманця, її знайомі одразу ж запропонували чоловікові роботу на місцевих бойовиків.

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Новачек зізнався у тому, що дійсно певний час перебував в Україні та був у казармах скоординованих Росією бойовиків. Однак свою участь у бойових діях на сході країни проти української армії чех заперечив, за його словами, він лише працював на кухні та проводив допоміжні роботи.

Проте на знімках у соціальних мережах, які були представлені судді в якості доказів, Новачека можна побачити у військовій формі та зі зброєю в руках. На свій захист чех, який на Донбасі отримав позивний «Лівша», заявив, що знімки в інтернеті він оприлюднив, аби не виглядав «як простак, що приїхав на схід України чистити картоплю».

Новачек також давав інтерв’ю пропагандистам проросійських формувань, у яких розповів, де воював та чому приїхав на Донбас. Чех зізнався, що спочатку воював у складі збройних угруповань у Луганську, а потім долучився до бойовиків незаконних військових сил.

Протягом судового процесу чех заявив, що інтерв’ю він погодився дати за винагороду та за заздалегідь прописаним сценарієм.

«Журналісти надиктували нам, що ми маємо казати, вони також наполягали на тому, аби інтерв’ю давали саме іноземці», – сказав Новачек у свій захист.

За це, за словами Новачека, найманець отримав дві тисячі російських рублів. Чех також наголосив, що це були єдині гроші, які він отримав за весь час свого перебування на території ОРДЛО.

Суд також опитав свідка Валерія Рогожина, який, за словами судді, спілкувався з Новачеком у соціальних мережах.

За словами Новачека, Рогожин у фейсбуці виявляв антипатію до нього і погрожував, що вб’є його сестру. Свідок цю інформацію заперечив та наголосив, що навіть не знав, що у Новачека є сестра. Рогожин також заявив, що не був знайомий з обвинувачуваним, а лише коментував його фотографії. Новачек же у переписці в грубій формі пояснював Рагожину, що «насправді зробили укропи з мирним населенням на Донбасі».

Як заявив голова судової колегії Мартін Зеленка, жодні патології у Новачека не були виявлені. Суддя також наголосив, що згідно з даними медичної експертизи, Новачек своєю поведінкою намагався привернути до себе увагу.

За словами адвоката Новачека, «його клієнт не орієнтується в законах» і не думав, що угруповання на Донбасі є терористичними.

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«Я пропоную, аби мого клієнта судили за службу в іноземних збройних силах, не в терористичній організації», – зауважив адвокат Новачека.

Після півгодинної перерви суддя оголосив вирок. Суд визнав Новачека винним та вирішив засудити Новачека до шести років ув’язнення за підтримку терористичних угруповань.

«Це все політично мотивована акція. Я не терорист, я християнин», – реагував на рішення суду Новачек. Чех також додав, що якби він знав, що йдеться про незаконні угрупування, то ніколи б не брав участі у подібній діяльності.

«Нам залишається лише поважати рішення суду», – прокоментував вердикт прокурор Мартін Білий.

За даними слідства, Лукаш Новачек перебував в Україні до січня 2016, після чого він приїхав до Москви, де в чеському посольстві подав заяву на отримання паспорта та повернувся до Праги. Суд постановив, що Новачек, на відміну від інших засуджених за незаконну діяльність на Донбасі, перебував на території ОРДЛО «відносно недовго».

Згідно з вироком, немає жодного коонкретного доказу, що Новачек дійсно брав участь у військових діях, однак чоловік знав, що дані республіки є незаконними.

Суддя Мартін Зеленка наголосив, що метою незаконних угруповань на території окремих районів Донецької та Луганської областей є підірвати суверенітет України.

Раніше в Чехії засудили цілу низку осіб, які брали участь у незаконній діяльності на територіях ОРДЛО або осіб, які підтримували таку участь. Частина таких вироків винесена заочно: засуджені, найімовірніше, переховуються на окупованій частині Донбасу. Наприклад, минулого тижня празький суд засудив 49-річного чеха Мартіна Сукупа, який за свою незаконну діяльність на Донбасі отримав 21 рік ув’язнення.