Від початку доби обстрілів на Донбасі не було – штаб ООС

Від початку доби 11 січня станом на 7:00 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Минулої доби повідомляли про два порушення: у бік Пісків бойовики двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

10 січня під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості внаслідок підриву двоє військових загинули, повідомляли у пресцентрі ООС.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 11 січня не наводить, в угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл їхніх позицій із боку ЗСУ.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.