День на Донбасі: двоє військових загинули через підрив на міні – штаб

Двоє українських військових загинули через підрив на невідомому вибуховому пристрої 10 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну», – йдеться в зведенні.

За даними командування ООС, протягом доби 10 січня російські гібридні війська двічі порушували режим тиші. Обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксували біля Пісків.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілах окупованих території 10 січня. Об’єктивних підтверджень цьому немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило заяв про бойові дії 10 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.