СБУ заявляє про затримання російського агента за підготовку терактів в Одесі

Співробітники Служби безпеки України затримали агента російської військової розвідки, який планував «серію терактів» в Одесі. Про це відомство повідомило 10 січня.

Йдеться про іноземного громадянина, який, за даними СБУ, періодично приїздив до України, його куратори діяли з території самопроголошеного Придністров’я.

Читайте також: Терористична загроза на Донбасі: як себе убезпечити

У правоохоронному органі вважають, що головним завданням затриманого було «розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій та терористичних актів».

«Уже встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року, облив пам’ятник загиблим у війні з Російською Федерацією українцям. Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка в Одеській області», – стверджують у відомстві.

Читайте також: Казахстанський активіст, який заявляє про побиття співробітниками СБУ, твердить, що написав заяву в поліцію

СБУ додає, що підозрюваного затримали під час зустрічі з виконавцем, якому він передав гроші за підпал автомобіля Збройних сил і нібито планував організувати новий підпал військової техніки.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, суд взяв його під варту. Слідчі дії тривають.