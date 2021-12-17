Військова контррозвідка СБУ за час гібридної війни затримала майже 1100 бойовиків – звіт

Військова контррозвідка Служби безпеки України оприлюднила звіт про свою діяльність упродовж 2014–2021 років. У ньому йдеться, що цей підрозділ спецслужби встановив особи 1387 учасників незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» і «ДНР» і затримав 1096 із них.

«За цей період також було викрито і затримано 133 агенти іноземних спецслужб, припинено діяльність 6 терористичних груп, ліквідовано 210 схронів зі зброєю. Практично кожен із цих випадків є результатом багатоетапних спецоперацій, які розробила та здійснила військова контррозвідка СБУ у рамках протидії гібридним загрозам. За її матеріалами було розпочато понад 7 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти державної безпеки України. І вже 688 вироків суду набрали чинності», – ідеться в повідомленні.

Військова контррозвідка СБУ навела кілька прикладів своєї роботи. Зокрема, у 2020 році контррозвідка заявляє, що затримала у Луганській області диверсанта, який намагався підірвати залізничну станцію у місті Рубіжне та військовий мобільний госпіталь.

«Зловмисника затримали після встановлення ним вибухових пристроїв, обладнаних засобами дистанційного підриву. Саме в той час на станції в Рубіжному відбувалося завантаження військової техніки, а в шпиталі Сєверодонецька перебували близько 170 осіб персоналу та українських військовослужбовців на лікуванні. Після терактів диверсант планував перетнути лінію розмежування і переховуватись в ОРДЛО. Однак затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Наразі він перебуває під вартою, а слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливих учасників тривають».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».