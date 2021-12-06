Контррозвідка затримала на Донбасі бойовика угруповання «ДНР» – СБУ

Контррозвідка під час спецоперації у Донецькій області затримала бойовика угруповання «ДНР», повідомила у понеділок Служба безпеки України.

«Ним виявився стрілець незаконного збройного угруповання «Сомалі». Затриманим є місцевий житель, який приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року. За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ так званої «ДНР», яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі населеного пункту Широка Балка, Пікузи (колишнє Комінтерново), Доломітне Донецької області. Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя», – розповіли в СБУ.

За даними відомства, у затриманого, серед іншого, виявили «військовий квиток ДНР».

«Крім того, підозрюваний надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) ККУ. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Коли саме відбулося затримання і коли було обрано запобіжний захід, не повідомляється. Чи погоджується підсудний з висунутою йому підозрою теж нічого не відомо.

СБУ періодично повідомляє про затримання підозрюваних у співпраці з бойовиками та запобігання диверсіям на лінії розмежування.