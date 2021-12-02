СБУ: бойовика угруповання «ДНР» засудили за спробу підірвати електропідстанцію на Донбасі

У Службі безпеки України повідомили, що за матеріалами її контррозвідки до 11 років та 10 місяців ув’язнення засуджено члена угруповання «ДНР», який намагався вчинити диверсію на об’єкті енергетики у районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Співробітники СБУ затримали диверсанта на спробі підриву однієї з електричних підстанцій. Під час затримання у нього виявлено саморобний вибуховий пристрій із пультом дистанційного керування та засоби зв’язку. Встановлено, що злочин намагався здійснити мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків. Там входив до складу терористичного угруповання «Оплот». За завданням ватажків, зловмисник приховано прибув на підконтрольну українській владі територію для вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури. Вибухівку він вилучив із раніше підготовленого бойовиками схрону», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, суд визнав чоловіка винним за статтями про диверсіяю, участь у терористичній групі чи терористичній організації та зберіганні, придбанні вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу.

Коли саме був ухвалений вирок і чи визнав підсудний провину не повідомляється.

СБУ періодично повідомляє про запобігання диверсіям на лінії розмежування.