СБУ: агент спецслужб Росії готував підпал консульства на Закарпатті і вбивство громадського діяча

Служба безпеки України заявляє, що її співробітникам вдалося запобігти вчиненню терористичних актів у прикордонному районі Закарпатської області, де завербований російськими спецслужбами агент планував здійснити підпал генконсульства сусідньої країни і замовити вбивство громадського діяча.

Про яку саме країну йдеться, у спецслужбі не вказують, як і імені згаданого громадського діяча.

«За даними слідства, організатором злочинів є уродженець Луганської області. Він був завербований представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України. За завданням своїх «кураторів» агент планував вчинення підпалів зарубіжної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття. Крім того, зловмисник підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він «гарантував» 30 тисяч доларів», – йдеться в повідомленні.

Учасники підривної діяльності намагалися вчинити «теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації» в регіоні і дискредитації України на міжнародній арені, кажуть в СБУ.

Орагінзатор, за оперативними даними спецслужби, переховується на території Росії.

СБУ направила матеріали кримінального провадження до суду, підозрюваного шукають.

Слідчі органів безпеки направили до суду обвинувальний акт щодо організатора за статтями «державна зрада» і «терористичний акт».