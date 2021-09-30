СБУ повідомила про викриття групи з вербування українських моряків на судна для перевезення нелегалів

Служба безпеки повідомила про викриття діяльності міжнародного злочинного угруповання у Миколаївській області з вербування українських моряків, яких змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС.

«За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки. «Жертвами» зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності «компанії» одразу після «досягнення домовленостей» морякам сплачували 3 тисячі доларів авансу. Утім, як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які «спеціалізувалися» на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, мережа «вербувальників», які підшукували моряків, налічувала щонайменше 6 осіб.

«Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському «партнеру» 7 тисяч доларів. Із них 3 тисячі – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та «вербувальниками». На рахунку угруповання – п’ять «партій» українців за кордон. Серед них щонайменше 5 осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу. Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю. Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми)», – вказали в СБУ.

Днями в МЗС повідомили про затримання Нідерландами капітана-українця у справі про перевезення нелегалів.