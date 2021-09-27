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В МЗС повідомили про затримання Нідерландами капітана-українця у справі про перевезення нелегалів

Мігранти шукають різні шляхи, щоб дістатися країн Європейського союзу (фото ілюстративне)

Правоохоронці у Нідерландах затримали громадянина України у справі про перевезення нелегальних мігрантів, повідомив Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

«17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України – капітана вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Прикордонна поліція Нідерландів розпочала досудове розслідування», – повідомив Олег Ніколенко.

За його словами, посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина.

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