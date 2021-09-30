В СБУ заявили, що запобігли диверсіям в районі лінії розмежування на Донбасі

У Службі безпеки України заявили, що запобігли диверсіям в районі лінії розмежування на Донбасі, виявивши два схрони бойовиків у Донецькій та Луганській областях.

«З тайників вилучено майже 40 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок. За оперативними даними, схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп бойовиків», – мовиться у повідомленні спецслужби.

Де розташовувався схрон у Луганській області, у СБУ не уточнили, а от сховок на Донеччині виявили поблизу Маріуполя.

Операцію співробітники СБУ провели спільно з підрозділами поліції та ДСНС.