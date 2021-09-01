На лінії розмежування чергова знахідка зброї бойовиків – майже 3 тисячі набоїв у Мар’їнці

Служба безпеки України повідомила про виявлення чергового схрону із військовими засобами у Донецькій області.

«За інформацією слідства, облаштував його один із учасників незаконного збройного формування «ДНР» «Пятнашка». Бойовик сховав зброю у власній оселі у селі Мар’їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування. Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у знахідці – майже 3 тисячі набоїв різного калібру, гранати, запали тощо.

«Вилучені засоби ураження передано на експертизу», – вказали в СБУ.

У відомстві заявили, що власник схрону наразі переховується на окупованій території Донеччини.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».