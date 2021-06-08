Снайперський схрон бойовика угруповання «ДНР»: СБУ повідомила про виявлені засоби ураження

Служба безпеки України повідомила про виявлення на Донеччині прихованого арсеналу військових засобів ураження, що належали снайперу угруповання «ДНР».

«Оперативники спецслужби встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у батальйоні «Восток». Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗСУ. У межах документування протиправної діяльності бойовика за статтями 110, 258-3, 260 і 438 слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик. Правоохоронці виявили закопану схованку із засобами ураження», – йдеться в повідомленні СБУ.

Згідно з повідомленням, серед вилученого силовиками – автомат Калашникова, тротилові шашки, гранати, понад 2,5 тисячі набоїв різного калібру тощо.

Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу, вказали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».