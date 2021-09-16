50 тисяч фейкових акаунтів: СБУ заблокувала чергову ботоферму з матеріалами на замовлення РФ

Служба безпеки повідомила, що заблокувала на Харківщині діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Росії.

«За період роботи зареєстровано майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали «альтернативну реальність» у соцмережах, у тому числі в українському сегменті. Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації «липових» профілів у соцмережах. За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах», – повідомли в СБУ.

За даними відомства, боти поширювалаи публікації та коментарі, спрямовані на «зрив національної програми вакцинації, виправдання збройної агресії РФ на сході України, дискредитацію української влади».

«Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності, GSM-шлюзи та SIM-банки, 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку. Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами», – йдеться в повідомленні.

Раніше в СБУ повідомляли, що за гроші з Росії проти «Кримської платформи» працювали 15 тисяч ботів.

Російська сторона зазвичай заяви такого змісту з боку офіційного Києва або заперечує, або взагалі не коментує.