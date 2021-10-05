З початку року на сході України затримали 9 бойовиків та виявили сотні кілограмів вибухівки – СБУ

Від початку року співробітники Служби безпеки України затримали поблизу лінії розмежування на Донбасі дев’ятьох бойовиків незаконних збройних угруповань «ЛДНР».

Як повідомляють у спецслужбі, затримані бойовики були причетні до обстрілів позицій українських військових.

Також співробітники СБУ виявили 53 схрони з боєприпасами, з яких вилучили сотні кілограмів вибухівки.

За даними спецслужби, схрони були облаштовані бойовиками для здійснення диверсій.

«Також викрито 190 інтернет-агентів, які діяли в інтересах спецслужб РФ. Зловмисники закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності України», – зазначили в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.