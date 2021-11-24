СБУ каже, що запобігла можливій передачі спецслужбам РФ держтаємниці про підрозділи ППО

Служба безпеки повідомила, що військова контррозвідка викрила у Вінницькій області посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ на прихованому збиранні секретних даних.

«У ході слідчих дій у зловмисника вилучено незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації. Перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб. Встановлено, що посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх за місцем свого проживання», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що встановили факт добровільного набуття громадянства Росії двома близькими родичами посадовця.

«За даними слідства, до 2017 року вони постійно проживали на території тимчасово окупованої АР Крим. При цьому один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти ЗСУ. За матеріалами СБУ йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу», – йдеться в повідомленні.

За обома фактами відкрите кримінальне провадження про «розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю».

Російська сторона зазвичай заяви Києва про ймовірних завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.