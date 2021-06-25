«Агент російських спецслужб» намагався вивезти з України товари для армії РФ – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про викриття «агента російських спецслужб», який намагався вивезти з України товари для військово-промислового комплексу Росії.

«Контррозвідники СБУ припинили протиправну діяльність громадянина України, який був завербований російськими спецслужбами. За завданням російських кураторів він намагався налагодити канал вивезення з України до РФ критично необхідних для російського ВПК електронних виробів. Встановлено, що мешканець Рівного був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв», – йдеться в пповідомленні.

Повідомляється, що «у разі успішної реалізації задуму, іноземною стороною планувалось налагодити постійний канал переміщення до країни-агресора товарів військового призначення».

«Співробітники СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України. Слідчими органів безпеки повідомлено громадянину України про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада)», – йдеться в повідомленні.

Тривають оперативно-слідчі дії. Російська сторона зазвичай такі заяви Києва про завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.