Заклики до введення військ РФ через соцмережі: повідомлено про підозру адміністраторці антиукраїнського ресурсу

У Службі безпеки України повідомили про факт розповсюдження антиукраїнської пропаганди мешканкою Київщини, яка закликала до введення військ Росії.

«Служба безпеки України припинила злочинну діяльність антиукраїнської пропагандистки. Зловмисниця, використовуючи реальні онлайн-платформи міжнародних громадських ініціатив, закликала до введення військ РФ на територію України. Оперативники спецслужби встановили, що агітаторка, мешканка Київщини, адмініструвала в одній із популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала і «легітимізувала» анексію Криму та російську агресію на сході України. Зловмисниця також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії. Потім, використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними СБУ, найближчим часом жінка планувала проведення «провокаційної кампанії» в інтернеті напередодні спільних військових навчань України і НАТО.

«Отримані під час досудового слідства матеріали, згідно з висновками експертиз, містять заклики до повалення конституційного ладу України. У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантки справи в одному з райцентрів Київщини вилучено мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази її злочинної діяльності. Наразі слідчими СБУ фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади)», – йдеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії.