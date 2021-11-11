СБУ передала Міноборони вилучене під час спецоперацій озброєння на 1 млрд грн

Служба безпеки України повідомила про передачу великої партії озброєння Міністерству оборони вартістю близько одного мільярда гривень, який контррозвідка вилучила під час спецоперацій.

«Вказане озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і перебувало під арештом. Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України», – повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, військовим передали:

зброю (гранатомети);

боєприпаси (міни та постріли до гранатометів);

вибухові речовини (тротил);

36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК «Печора) та супутнє обладнання до них;

складові до вогнепальної нарізної зброї;

двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу «Су» та «МіГ»);

комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню;

фосфорні та соляні кислоти.

«Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні. Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних cил України», – додали в СБУ.

За даними СБУ, передане Міноборони озброєння важить понад 500 тонн.