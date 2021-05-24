Контррозвідка заблокувала злочинну групу, яка постачала озброєння в Росію – СБУ

Контррозвідка на Харківщині заблокувала діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно постачали великі партії товарів військового призначення в Росію, повідомили у понеділок у Службі безпеки України.

«До складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ. У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад 100 тисяч доларів», – повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей.

Наразі слідчими вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за статтею про «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів», вказали в СБУ.

«Також спецслужбою перевіряється можлива причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам «б/в» комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали «косметичному ремонту» та забезпечували підробленою технічною документацією», – додали у відомстві.

Нещодавно СБУ повідомляла про викриття посадовця оборонного концерну, якого підозрюють у розкраданні оптичних прицілів.