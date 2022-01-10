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Казахстанський активіст, який заявляє про побиття співробітниками СБУ, твердить, що написав заяву в поліцію

У СБУ журналістам казали, що її співробітники з огляду на ситуацію в Казахстані проводять «спілкування з окремими громадянами Казахстану», але поводяться ввічливо

Казахстанський активіст Заманбек Тлеулієв, який раніше заявив про побиття співробітниками Служби безпеки України, твердить, що написав заяву до поліції. Про це він сказав 10 січня на онлайн-пресконференції, організованій Центром прав людини «Зміна».

Заманбек у відповідь на запитання Радіо Свобода сказав, що після приїзду адвокатів працівники спецслужб змінили тон спілкування, а патрульні запропонували написати заяву в ДБР.

«Як тільки приїхали адвокати, вони (поліцейські – ред.) стали ввічливо зі мною розмовляти, і СБУшники зникли. Співробітники поліції всіляко намагалися, щоб я не писав заяву, говорили, що краще поїхати в ДБР (Державне бюро розслідувань – ред.), і там заповнити заяву. Але мені потрібно було, щоб зафіксувати той факт, що вони приїхали за викликом, і я склав заяву другому наряду поліції, що на мене було скоєно напад. А до ДБР не звертався ще», – розповів Тлеулієв.

У поліції Київської області на запит Радіо Свобода підтвердили, що їхня група реагування виїздила на «виклик щодо ймовірного конфлікту у (місті) Вишневому», але написання Тлеулієвим заяви заперечили і по детальні коментарі порадили звертатися до інших силових структур.

«6 січня наряд ГРПП (групи реагування патрульної поліції – ред.) дійсно виїздив на виклик щодо ймовірного конфлікту, який трапився у Вишневому. І цей факт зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Втім письмових заяв від можливого потерпілого поліція не отримувала. Справою займається СБУ та ДБР, тож щодо більш детальних коментарів просимо звертатись до них», – повідомила Радіо Свобода речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Наприкінці минулого тижня прибічники казахстанського опозиціонера Мухтара Аблязова в Києві заявили, що зазнали погроз із боку людей, які представилися співробітниками Служби безпеки України. Зокрема, один із опозиціонерів, Заманбек Тлеулієв, заявив, що був жорстоко побитий.

У Службі безпеки України підтвердили журналістам, що її співробітники з огляду на ситуацію в Казахстані проводять «спілкування з окремими громадянами Казахстану», серед яких був і Тлеулієв. При цьому в СБУ стверджують, що співробітники служби поводилися ввічливо та коректно і нікого не затримували. У відомства також є питання щодо законності перебування деяких казахстанців у країні.

Мухтар Аблязов, який живе у Франції і підтримує нинішні протести в Казахстані, раніше публікував контакти Тлеулієва як голови штабу руху «Демократичний вибір Казахстану».

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Відповідно до її положень Токаєв не може бути президентом через перевищення граничного віку.

За останніми даними МВС Казахстану, затримано майже 8 тисяч учасників антиурядових протестів, 26 мітингарів загинули. Окрім того, у сутичках загинули 18 силовиків, ще понад 740 зазнали поранень.

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