Казахстан: в Алмати відновили доступ до інтернету

У найбільшому місті Казахстану Алмати відновили доступ до інтернету після п’ятиденного вимкнення, спричиненого масовими протестами.

Казахська служба Радіо Свобода повідомила, що інтернет-сервіс почав повертатися вранці 10 січня, користувачі знову отримали доступ до веб-сайтів і месенджерів.

Наразі невідомо, чи доступ до інтернету відновили остаточно. Останніми днями доступ до мережі в інших містах Казахстану, у тому числі в столиці Нур-Султані, був лише кілька годин на добу.

8 січня міністр уряду, відповідальний за електронні комунікації, заявив, що інтернет повернеться до міст «поетапно», щоб «зловмисники», які, ймовірно, стояли за насильством, не зловживали послугою.

Мільйони людей постраждали від перебоїв у роботі інтернету, що перервало не лише доступ до інформації та зв’язку, а й банківських і платіжних послуг, через що деякі люди залишилися без готівки для купівлі їжі.

Загалом інтернет в Алмати був заблокований на 111 годин, не рахуючи близько чотирьох годин, коли його відновили минулого тижня, щоб дозволити президенту Касиму-Жомарту Токаєву оголосити про звільнення уряду і низку змін у сфері безпеки у вищих ешелонах влади.

Токаєв називав насильство в Алмати нападом «терористичних груп» і висловив гнів у зв’язку з тим, як іноземні і незалежні ЗМІ висвітлювали події, в результаті яких загинули десятки людей і сотні, включаючи співробітників сил безпеки, були поранені.

Точна кількість загиблих залишається невідомою. 9 січня урядовий Telegram-канал повідомив про загибель 164 людей. Пізніше того ж дня Міністерство охорони здоров’я цю інформацію заперечило.

Влада Казахстану заявила, що затримала майже шість тисяч людей.

10 січня в Казахстані оголошене днем жалоби.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року.

Протести обернулися сутичками між демонстрантами та силовиками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.