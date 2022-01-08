Росія надіслала десантників на прохання президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, аби допомогти придушити масові виступи в країні.
За словами Секретаріату ОДКБ – основними завданнями вояків буде захист важливих державних і військових об'єктів та допомога казахстанським силам правопорядку. (Відео Reuters)
До Казахстану прибули російські війська (відео)
Росія надіслала десантників на прохання президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, аби допомогти придушити масові виступи в країні.
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