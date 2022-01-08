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До Казахстану прибули російські війська (відео)

До Казахстану прибули російські війська (відео)
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До Казахстану прибули російські війська (відео)

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Міністерство оборони Росії оприлюднило в суботу (8 січня) відеозапис прибуття своїх військ до Казахстану в рамках місії Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять військові зі ще чотирьох інших колишніх радянських республік.

Росія надіслала десантників на прохання президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, аби допомогти придушити масові виступи в країні.

За словами Секретаріату ОДКБ – основними завданнями вояків буде захист важливих державних і військових об'єктів та допомога казахстанським силам правопорядку. (Відео Reuters)

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