Міністерство оборони Росії оприлюднило в суботу (8 січня) відеозапис прибуття своїх військ до Казахстану в рамках місії Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять військові зі ще чотирьох інших колишніх радянських республік.