У Харкові мітингували проти російської агресії та на підтримку Казахстану

До півсотні людей у Харкові вийшли на акцію «Скажи Путіну «ні» 9 січня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Учасники акції закликали західні держави не йти на будь-які компроміси із керівником президентом Росії Володимиром Путіним. Також харків’яни підтримали Казахстан: у руках учасники тримали плакати із написами «Алга Казахстан» («Слава Казахстану»).

На думку мітингарів, події у цій державі, влада якої звернулася до Організації договору колективної безпеки – черговий пункт плану у відновленні Путіним СРСР. Одна з учасниць акції Аліна Котлярова принесла із собою мініатюрну копію юрти.

«Очільник Казахстану Токаєв відчинив двері для Путіна, тепер він звідти не піде. І казахам вже треба здобувати свою незалежність», – прокоментувала вона свою позицію Радіо Свобода.

Акції із закликом до світових лідерів сказати «ні» президенту Росії Володимиру Путіну та його імперській політиці пройшли як у містах України, так і за її межами.

Переговори між Сполученими Штатами та Росією, які почалися сьогодні в Женеві, мають продовжитися 10 січня.

Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимоги Росії «маніпуляціями», а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.