«Зло не спить на свята»: у Києві пройшла акція проти поступок Росії

На Михайлівській площі в Києві 9 січня відбулася акція «Скажи Путіну НІ!/Say NO to Putin», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За даними журналістів, до акції в столиці долучилися кілька сотень людей із українськими прапорами та гаслами проти агресії Росії.

Судячи з анонсу, подію організували громадські організації «Рух опору капітуляції» та «Вільні люди».

«На жаль, зло не спить на свята. Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду», – йдеться в заяві організаторів.

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Акції із закликом до світових лідерів сказати «ні» президенту Росії Володимиру Путіну та його імперській політиці пройшли як у містах України, так і за її межами.

Переговори між Сполученими Штатами та Росією, які почалися сьогодні в Женеві, мають продовжитися 10 січня.

Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимоги Росії «маніпуляціями», а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.

Після так званого Стратегічного та безпекового діалогу в Женеві плануються дискусії 12 січня між Росією та членами НАТО.

13 січня у Відні заплановано засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої долучаться США, Україна та Росія.

Серія зустрічей відбувається після кількатижневого протистояння Кремля та Заходу через розміщення російських військ поблизу кордону з Україною.