Початок переговорів у Женеві: Росія «розчарована» сигналами з Вашингтона та Брюсселя

Глава делегації Москви на переговорах з представниками Сполучених Штатів у Женеві, Швейцарія, Сергій Рябков заявив 9 січня, що Кремль «розчарований» сигналами з Вашингтона і Брюсселя напередодні зустрічі.

Російські медіа цитують Рябкова, який стверджує, що Москва не налаштована оптимістично щодо переговорів і що Сполучені Штати нібито вимагають від Росії односторонніх поступок.

«Ми не погодимося ні на які поступки. Це повністю виключено. Ми розчаровані сигналами, які надходять останніми днями з Вашингтона, а також із (столиці Євросоюзу – ред. )Брюсселя», – заявив представник Росії.

У Вашингтоні повідомили, що Рябков і глава делегації США – заступниця державного секретаря Венді Шерман – ймовірно, проведуть «початкову розмову» під час робочої вечері в Женеві ввечері 9 січня перед «основною зустріччю» там же 10 січня.

Після так званого Стратегічного та безпекового діалогу в Женеві плануються дискусії 12 січня між Росією та членами НАТО.

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13 січня у Відні заплановано засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої долучаться США, Україна та Росія.

Серія зустрічей відбувається після кількатижневого протистояння Кремля та Заходу через розміщення російських військ поблизу кордону з Україною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що переговори в Женеві не дадуть результату, якщо Росія й надалі триматиме «пістолет біля голови України».

Тим часом високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності заявив журналістам у Вашингтоні 8 січня, що на цих переговорах «не планується конкретних зобов’язань». Водночас він припустив, що перемовини дозволять «принаймні вивчити можливість досягнення прогресу з росіянами».

«Доки ми не дійдемо до розмови, яка почнеться завтра ввечері, не дізнаємося чи готова Росія вести серйозні і сумлінні переговори. Ми йдемо на ці зустрічі з реалістичним, а не оптимістичним ставленням», – сказав чиновник.

Представник Білого дому також сказав, що Сполучені Штати відкриті для обговорення відмови від можливого розгортання наступальних ракет в Україні та обмеження військових навчань США та НАТО у Східній Європі.

«Це одна сфера, де ми зможемо досягти порозуміння, якщо Росія буде готова взяти на себе взаємні зобов’язання», – сказав американський чиновник.

Але чиновник підкреслив, що будь-які домовленості мають бути взаємними та залежати від того, щоб Росія усунула загрози, які існують для України. Він також повторив, що без згоди України чи НАТО ніякі рішення ухвалені не будуть.

Президент США Джо Байден раніше вже запевнив президента Росії Володимира Путіна, що Сполучені Штати не мають наміру розміщувати наступальні ракетні системи в Україні.

Вашингтон також готовий обговорити можливість двосторонніх обмежень сторонами обсягів і масштабів своїх військових навчань, в тому числі використання стратегічних бомбардувальників поблизу території один одного та наземних тренувань.

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Інший чиновник Білого дому повторив, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери сильно вдарять по Росії економічними санкціями, якщо вона нападе на Україну.

На додаток до прямих санкцій проти російських організацій, обмеження можуть поширюватися на експорт США до Росії, в тому числі електронних компонентів та програмного забезпечення, а також потенційно продуктів іноземного виробництва, що підпадають під юрисдикцію США.

Росія також може потрапити до найбільш обмеженої санкціями групи країн для експортного контролю разом із з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимоги Росії «маніпуляціями», а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.