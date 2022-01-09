За добу на Донбасі зафіксували шість порушень режиму тиші – штаб

Російські гібридні війська шість разів п’ять разів обстрілювали позиції Збройних сил України на Донбасі протягом доби 8 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

При цьому в штабі загалом зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. Зокрема, два обстріли здійснювалися із забороненої Мінськими домовленостями озброєння, в одному випадку – зафіксували проліт безпілотника на Луганщині із перетином лінії зіткнення.

«У бік Пісків збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Богданівки та Кримського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Станиці Луганської російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17», – йдеться в зведенні.

Крім того, обстріл із мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів зафіксували поблизу Новомихайлівки.

Внаслідок обстрілів один із українських військових отримав поранення. Його госпіталізували, як зазначає командування ООС, стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – додають у штабі.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв щодо бойових дій 8 січня.

Читайте також: Чи отримає Україна переносні ракетні комплекси «Стінгер»? У Держдепі США відповіли на питання про «Стінгери»

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.