Акція «Скажи Путіну ні» в Києві – фотогалерея

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Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимоги Росії «маніпуляціями», а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.