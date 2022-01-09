Акція «Скажи Путіну ні» в Києві – фотогалерея

Акцію організували напередодні міжнародних переговорів з Росією щодо ситуації навколо України
Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимоги Росії «маніпуляціями», а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.
В акції взяли участь люди різного віку
Активісти тримали у руках плакати з гаслами «SayNOtoPutin» і «UkrainiansWillResist» – «Скажи Путіну ні» і «Українці чинитимуть опір» і інші
Під час акції розгорнули державний прапор України, також активісти створили великий банер з написом SayNOtoPutin, який наприкінці акції віднесли до будівлі Міністерства закордонних справ
Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.
instagram.com/serhii_nuzhnenko
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