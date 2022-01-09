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Акція «Скажи Путіну ні» в Києві – фотогалерея

У Києві відбулася акція «Скажи Путіну ні», у якій взяли участь декілька сотень людей. Організаторами акції стали ініціатива «Рух опору капітуляції» та громадська організація «Вільні люди».

Учасники акції зібралися на Михайлівській площі в Києві
1 Учасники акції зібралися на Михайлівській площі в Києві
&laquo;Мета Путіна &ndash; відновити Радянський Союз, мета Путіна &ndash; знищити світові альянси, мета Путіна &ndash; занурити світ у хаос. Наше завдання &ndash; зупинити це, не допустити цього, наше завдання&nbsp;&ndash; сказати Путіну ні. Путін проводить геноцид кримських татар, Путін розпочав війни по всьому периметру колишнього Радянського союзу. Сьогодні ми бачимо вторгнення російських військ у Казахстан, ми бачили війни проти Грузії, триває війна в Україні, яку розпочав Путін&raquo;, &ndash; зазначають організатори акції. Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти&nbsp;виявили&nbsp;численні факти підтримки конфлікту з боку Росії &nbsp;
2 «Мета Путіна – відновити Радянський Союз, мета Путіна – знищити світові альянси, мета Путіна – занурити світ у хаос. Наше завдання – зупинити це, не допустити цього, наше завдання – сказати Путіну ні. Путін проводить геноцид кримських татар, Путін розпочав війни по всьому периметру колишнього Радянського союзу. Сьогодні ми бачимо вторгнення російських військ у Казахстан, ми бачили війни проти Грузії, триває війна в Україні, яку розпочав Путін», – зазначають організатори акції.

Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії

 
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Акцію організували напередодні міжнародних переговорів&nbsp;з Росією щодо ситуації навколо України
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Акцію організували напередодні міжнародних переговорів з Росією щодо ситуації навколо України
Завтра&nbsp;представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться&nbsp;засідання Комісії Україна-НАТО&nbsp;&ndash; на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ
5 Завтра представники Росії та Сполучених Штатів Америки проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ
&laquo;Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам&raquo;, &ndash; говорять організатори акції
6 «Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам», – говорять організатори акції
Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен&nbsp;назвав вимоги Росії &laquo;маніпуляціями&raquo;, а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов&rsquo;язання перед союзниками по НАТО.
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Москва вимагає гарантій, що НАТО не буде продовжувати розширюватися на схід, і хоче, щоб альянс скасував розміщення військ і зброї у Східній Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав вимоги Росії «маніпуляціями», а Білий дім заперечив можливість того, що Сполучені Штати зменшать свій військовий слід або свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.
Мітингувальники також вимагали &laquo;засудити введення окупаційних військ ОДКБ на територію Казахстану&raquo;
8 Мітингувальники також вимагали «засудити введення окупаційних військ ОДКБ на територію Казахстану»
В акції взяли участь люди різного віку &nbsp;
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В акції взяли участь люди різного віку

 
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Активісти тримали у руках плакати з гаслами &laquo;SayNOtoPutin&raquo;&nbsp;і &laquo;UkrainiansWillResist&raquo;&nbsp;&ndash; &laquo;Скажи Путіну ні&raquo;&nbsp;і &laquo;Українці чинитимуть опір&raquo; і інші
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Активісти тримали у руках плакати з гаслами «SayNOtoPutin» і «UkrainiansWillResist» – «Скажи Путіну ні» і «Українці чинитимуть опір» і інші
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Учасники акції закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Росії &ndash; &laquo;сказати ні&nbsp;Путіну та його імперській політиці&raquo;
14 Учасники акції закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Росії – «сказати ні Путіну та його імперській політиці»
Під час акції розгорнули державний прапор України, також активісти створили великий банер з написом SayNOtoPutin, який наприкінці акції віднесли до будівлі Міністерства закордонних справ
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Під час акції розгорнули державний прапор України, також активісти створили великий банер з написом SayNOtoPutin, який наприкінці акції віднесли до будівлі Міністерства закордонних справ
За словами організаторів, акції мають відбутися у 20 містах України, а також за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки
16 За словами організаторів, акції мають відбутися у 20 містах України, а також за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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