Держсекретар США: наказ силам безпеки Казахстану стріляти на ураження має бути скасований

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон домагається від влади Казахстану роз'яснень про те, чому їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль відіграє Росія, для придушення заворушень внутрішнього характеру.

Крім того, Блінкен засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

«Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований», – заявив Блінкен в інтерв'ю недільній програмі «Цього тижня» на каналі АВС.

Тим часом в адміністрації президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва заявили 9 січня, що «у всіх регіонах країни ситуація стабілізована».

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.

У країні з 6 січня триває «антитерористична операція».

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

В Алмати, де мирні акції протесту, що розпочалися 4 січня, незабаром почали супроводжуватися безчинствами, підпалами, грабежами та мародерством, низка осіб також озброєні та використовують вогнепальну зброю. При цьому влада вживає термін «злочинні групи» та «терористи» до всіх учасників протестів.

Офіційна кількість жертв січневих подій, у тому числі серед цивільних осіб, залишається невідомою. Влада Казахстану не наводить таких даних.

9 січня МОЗ Казахстану спростувало інформацію про «164 загиблих» під час заворушень (яка з’явилась в телеграм-каналі Міністерства інформації та суспільного розвитку), вказавши на «технічну помилку».

Раніше повідомлялося про загибель 28 співробітників силових органів та 26 «озброєних людей». Дитячий омбудсмен Аружан Саїн повідомляла про загибель в Алмати двох дітей.

10 січня у Казахстані оголосили днем жалоби.