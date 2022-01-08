Розслідувачі Bellingcat запускають базу даних для відстеження польотів із Казахстану та до нього

Розслідувальний сайт Bellingcat, що спеціалізується на перевірці фактів та розслідуваннях на основі відкритих даних, оголосив про запуск бази даних про авіаперельоти, що здійснюються з Казахстану та в цю країну, а також рух авіатранспорту в районі столиці Киргизстану Бішкека.

За словами авторів, вони покладалися на дані FlightRadar24, з 3 січня відстежували в реальному часі та вносили в таблицю рух бізнес-джетів та військових літаків, не включаючи звичайні цивільні та вантажні рейси.

«Здатність у реальному часі стежити за перельотами високопосадовців, вантажних рейсів і навіть військових у зону конфлікту і з неї може дати важливу інформацію про ситуацію, яка продовжує змінюватися», – йдеться у заяві організації.

Група зазначає, що в Казахстані на тлі протестів та заворушень циркулює безліч чуток, зокрема про місце перебування експрезидента Нурсултана Назарбаєва та членів його родини. Розслідувачі назвали створену базу першим кроком для оцінки достовірності тверджень, що вони могли покинути країну.

На даний момент, повідомляють у Bellingcat, групі вдалося встановити таке:

– 4 січня був помічений приватний літак Bombardier Challenger 604, що прямував з Алмати до Женеви. За інформацією розслідувачів, цей борт неодноразово здійснював польоти в Європу, Росію, на Мальдіви та в Дубай, але найчастішим його маршрутом був напрямок Нур-Султан – Алмати;

– 5 січня Bombardier Global 6000 без реєстраційного номера або інших деталей рухався у зворотному від Алмати напрямку. У Bellingcat стверджують, що він приземлився в аеропорту Фарнборо, призначеному для приватних літаків і розташованому на околицях Лондона.

– 6 січня Bombardier Global 6000 без реєстраційного номера або інших деталей також рухався у бік Фарнборо. У Bellingcat зазначають, що не знають, чи йдеться про той самий літак, що прибув у цей аеропорт 5 січня.

– 6 січня група спостерігала рух транспортного літака Іл-76МД, що йшов на зліт у російському Ульяновську з вимкненим транспондером. Через 25 хвилин польоту цей літак, що прямував до кордону із Казахстаном зник з екранів радарів. Пізніше цей же літак наближався до Алмати, а близько пʼятої години – віддалявся від міста у бік Ульяновська.

Розслідувачі повідомляють, що база даних продовжує оновлюватись. У Bellingcat окремо зазначають, що щодо деяких літаків «на сервісі відстеження не відображалося жодних даних, крім самого факту, що цей літак перебуває в польоті».

На тлі протестів і заворушень, що розпочалися з мітингів проти підвищення цін на скраплений газ на заході країни 2 січня, у Казахстані утворився інформаційний вакуум, викликаний вкрай мізерним обсягом офіційних заяв про те, що відбувається, і масштабним блокуванням інтернету та інших видів звʼязку.

5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв, заявивши, що в країні діють «терористичні групи» і те, що відбувається, слід сприймати як «акт агресії», звернувся по військову допомогу до блоку ОДКБ. Запит був схвалений, і перші військові, російські десантники, прибули до країни вже 6 січня.