Німеччина припинила експорт зброї до Казахстану – агентство

Уряд Німеччини вирішив припинити постачання зброї до Казахстану, де за останні дні десятки людей загинули в сутичках між протестувальниками і силовиками, повідомила німецька агенція DPA.

Торік, зазначає агентство, Німеччина видала ліцензій на експорт зброї і товарів військового призначення в Казахстан на загальну суму близько 2,5 мільйони доларів. Раніше Берлін закликав всі сторони протестів утриматися від насильства.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня після дворазового підвищення цін на скраплений газ, який використовується як пальне для автомобілів. Згодом протестувальники стали висувати політичні вимоги, в тому числі про повернення до Конституції 1993 року. Протести обернулися сутичками між мітингарями і протестувальниками в більшості регіонів. В Алмати – найбільшому місті країни – противники влади захопили місцеву адміністрацію, резиденцію президента й аеропорт. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв для боротьби з протестами спочатку залучив спецпризначенців й армію, а потім звернувся за військовою допомогою в ОДКБ.

Токаєв 7 січня віддав наказ армії та правоохоронцям стріляти на ураження в «бандитів й терористів», відкинувши пропозицію Заходу про мирні переговори.

У суботу, 8 січня, президент Казахстану оголосив жалобу за загиблими під час протестів. За останніми даними МВС Казахстану, в результаті сутичок між протестувальниками і силовиками загинули 26 учасників протестних акцій і 18 правоохоронців. Агенція Інтерфакс повідомляє, що станом на суботу затримано 4404 людини. В Алмати продовжують лунати постріли.