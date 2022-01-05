Уряд Казахстану на тлі протестів, які тривають від 2 січня, пішов у відставку.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив надзвичайний стан і оголосив комендантську годину​ з 16-ї години 5 січня до 19 січня 2022 року​ у місті Нур-Султан, столиці країни, а також у місті Алмати, Мангістауській та Алматинській областях.​

Перед цим влада заявила про зниження ціни на газ (саме з цією вимогою спершу вийшли люди на протести).

Однак протести не вщухають. Тепер мітингувальники вимагають припинення переслідування протестувальників​, повної відставки уряду, зміни виборного законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, повернення до Конституції 1993 року, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, нині голови Ради безпеки Казахстану, який зберігає свій вплив.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про затримання «понад 200 осіб» під час розгону масових протестів у ніч на 5 січня. Спостерігачі кажуть, що заявлена поліцією кількість затриманих є заниженою.​

Президент Касим-Жомарт Токаєв виступив зі зверненням, у якому запевнив, що «влада в країні не впаде». Він закликав громадян, особливо молодь, «не піддаватися на провокації зсередини та ззовні, ейфорії вседозволеності».

Після наради 5 січня президент Токаєв дав доручення запровадити державне регулювання цін на соціально значущі товари, а також на бензин та дизельне пальне. Крім того, він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів для населення терміном на 180 днів.